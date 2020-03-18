شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يطالب الحكومة بـ190 مليون جنيه للانتهاء من ميناء الصيد في رشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة طلب الشركة المنفذة لمشروع ميناء الصيد الجديد في رشيد بزيادة المخصصات المالية للمشروع ليصبح ٦٠٠ مليون جنيه بدلاً من ٤١٠ ملايين جنيه، للانتهاء من المشروع، والاستفادة من الاستثمارات التي أُنفقت عليه بقيمة ٤٣٠ مليون جنيه لكامل العقد.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ داخل ميناء الصيد في مركز رشيد لتفقد نسبة تنفيذ الميناء، التي وصلت حتى الآن إلى ٧٨٪ بقيمة تقديرية ٦٠٠ مليون جنيه، مقاولة شركة المقاولون العرب، ومن المقرر الانتهاء من المشروع يونيو ٢٠٢٠.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد الدكرورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، والمهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية رشيد.

وأوضح المهندس مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن مخطط ميناء الصيد الجديد يضم ٣ مصانع لتعليب الأسماك وآخر لشباك الصيد ومصنع للثلج، إضافة إلى إنشاء ٢٢ مبنى للصناعات البحرية، ورصيف لصيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة ٤٠٠٠ متر، ومحطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.