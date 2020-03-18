شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: هناك بارقة أمل بشأن معدل النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر، مع عدم الإخلال بالطبقات الفقيرة والمهمشة، لافتًا إلى أن مصر في 11 فبراير 2020 وصلت إلى 100 مليون مواطن حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهذه الأعداد في حاجة إلى الأكل والشرب والتعليم والخدمات الصحية في حين أن موارد الدولة محدودة وهي مشكلة تتوارث عبر الأجيال.

وأضاف «شعيب»، خلال لقائه ببرنامج «صفحة جديدة»، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن المواطن يريد أن يعيش مثل باقي الدول المتقدمة، لافتًا أن تعداد مصر عام 1955 كان 24 مليون مواطن نسمة، في حين أن دولة إيطاليا كان 48 مليون نسمة، موضحًا أنه من الضروري دراسة الوضع داخل البلاد والخارج لوضع خارطة طريق وإصلاح اقتصادي، خصوصًا أن الزيادة السكانية تلتهم كل نمو اقتصادي.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية الآن في مصر 100 مليون مقابلها 60 مليون في إيطاليا، منوهًا بأن هناك بارقة أمل في تحقيق النمو الاقتصادي بعد وصوله إلى 5.6% في 2019، لا سيما أنه معدل لم يحدث منذ 11 عامًا.