شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تؤجل تقنين أوضاع أراضي الشروق أسبوعين منعًا للتزاحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إرجاء تلقي طلبات توفيق الأوضاع بمقر جهاز مدينة الشروق، لحائزي الأراضي الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون المدينة لتصبح مساحتها 52992 فدانا، بدءا من الأربعاء 18 مارس ولمدة أسبوعين، منعًا للتزاحم.

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وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن ذلك يأتي منعاً للتزاحم، وسيتم نشر جدول جدید بالمواعيد على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتخفيض التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أهاب الغيطي، بالمواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات فيما يخص قطع مياه الشرب لمدة يومين، مطالبا سكان المدينة بتلقي المعلومات عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

كما أكد رئيس الجهاز أن مرفق مياه الشرب يعمل بصورته الطبيعية، وسيتم نشر أية معلومات في حالة وجود أي أعطال محتملة تخص شبكات المياه، مع أخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات وإبلاغ الجهات المعنية.