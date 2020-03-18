شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يطالب «حجاج القرعة» بالدعاء لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ومدير الأمن اللواء حسن محمود، الأربعاء، إجراءات القرعة العلنية لاختيار المسافرين من أبناء المحافظة لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن حج وزارة الداخلية.

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وقال اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، في بيان، إن القرعة التي أجريت بمقر المديرية بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، تقدم لها 1680 مواطنا ومواطنة من جميع مراكز المحافظة، وأسفرت القرعة عن اختيار 337 حاجًا وحاجة، من بينهم 38 من كبار السن، لافتًا إلى اختيار 93 آخرين على قائمة الاحتياطي.

من جانبه، هنأ محافظ سوهاج، من وقعت عليهم القرعة لأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ أن يكون من الفائزين بها في العام المقبل.

وطالب المحافظ الفائزين بالدعاء لمصر وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في الإعداد لتلك المنظومة.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومدير الأمن اللواء حسن محمود يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومدير الأمن اللواء حسن محمود يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج