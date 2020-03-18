شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأقصر لرعاياه المرضى: ابقوا فى المنزل وسنأتى للصلاة لكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، جموع المسيحيين من رعايا الإيبراشية ذوي الظروف الصحية الصعبة وكبار السن، بالبقاء في منزلهم وعدم الحضور إلى الكنيسة على أن تتحمل الكنيسة مسئولية الصلاة لهم ومناولتهم "طقس التناول" فى المنزل من خلال زيارات الآباء الكهنة.

وقال المطران في بيان له اليوم: نشجع كافة المبادرات الأسرية مثل التجمع وقراءة الكتاب المقدس مع استمرار القداسات وصلوات درب الصليب فى مواعيدها بالكنيسة ولكن وفقا لاحتياطات مشددة.

وشدد المطران على مراعاة التعقيم فى كل مكان بالكنيسة وإتاحة الفرصة للصلوات الفردية وإلغاء المصافحة بالأيدى فى صلاة الصلح وتعليق كافة الأنشطة الكنسية.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة أسبوعين، وتتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس .

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وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.