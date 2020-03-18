شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك:ضبط عبوات كحول مجهولة المصدر وآلاف الكمامات قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة التموينية والرقابة التجارية بوزارة التموين مشيرا إلى أنه تم ضبط مصنع لتصنيع مكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة السادس من أكتوبر والتحفظ على 3 طن و 198 كيلو جرام مواد خام و28 صنف مكملات غذائية، وتم تحرير محضر لمحل مستلزمات تجميل وذلك لوجود 350 عبوة أصناف مختلفة منتهية الصلاحية و300 عبوة أصناف مختلفة مجهولة المصدر

وذكر بيان للجهاز اليوم، إن الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين وما وجه به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات شديدة مع من يتعمد خلق حاله من عدم التوازن بالأسواق.

كما تم تحرير محضرين لمحال تموين لديهم كميات زائدة، وتم تحرير محاضر لشركات منتجات طبيه بدون ترخيص وتقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر وتم ضبط 900 سرنجة ، و550 جوانتى معقم ،و250 استرا، و1500 كانيولا وريدى، و475 غيار جراحى) وضبط 24 عبوة كريم للبشرة سودو كريم مستورد - و60 عبوة كريم للبشرة نيفيا مستورد – و11 عبوة شامبو اطفال مستورد، و250 علبة مساك للوجه وكذلك تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع منتجات مجهولة المصدرة و24 كريم بشرة مستورد - كميات من الشامبو وصابون جلسرين وكريم للبشرة للأطفال وضبط شركة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وتم تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع منتجات طبية مجهولة المصدر وبيانها كالتالى" و150 عبوة كريم مستورد - و80 عبوة ديتول، 2000 سرنجة 3سم ، 350 غيار جراحى .

كما تم ضبط 24250 كمامه بمنطقة بولاق الدكرور وتم حبسها عن التداول والبيع عبر موقع فيس بوك سعر العلبة الواحدة 185 جنيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإحالة للنيابة لاتخاذ شئونها بجانب ضبط عدد كبير من زجاجات كحول وعدد من الجوانتيهات الطبيه مجهول المصدر .

وبمحافظة السويس أسفرت الحملات عن ضبط عدد 3000 كمامة مجهولة المصدر كما تم محاوله شراء من احد محلات العطور المركبة التى تبيع زجاجات تحتوى على كحول مخفف بالتدليس على أنها تستخدم للتطهير وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات وبمحافظة كفر الشيخ أسفرت الحملات عن ضبط عدد 14600 جوانتى مجهول المصدر - و40 عبوة محلول - 20 عبوة جلوكوز ،كما تم شن حملات رقابيه على الصيدليات ومحال مستحضرات التجميل لضبط أيه مخالفات ومحال السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات باسعارها الطبيعية ،كما تم ضبط سيارة محملة بكمية 1290 لتر من الكحول مجهوله المصدر وضبط مصنع لتصنيع المطهرات بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ( 3360 عبوة مطهر - 732 عبوه فارغه - 15 كجم بودرة بيتادين - 360 كجم كحول ايثيلى خام ).

وفى محافظة الإسكندرية تم شن حملات رقابيه موسعه بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية على شركات المستلزمات الطبية والمطهرات للتأكد من البيانات المدونة على العبوات و تاريخ الصلاحية و الفواتير والمستندات الدالة على مشروعية الحيازة للأصناف الموجودة وكذلك التراخيص اللازمة و قد تم التحفظ على كميات من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات وضبط و 5 جركن كحول ايثلى 70% فى عبوة 20 لتر مجهول المصدر و3 جركن كحول ايثلى 99.5 % و5000 زجاجة جل مطهر و290 زجاجة كحلى ايثيلى 70 % ، و 4600 جوانتى و5000 ماسك مجهول المصدر وضبط مخزن كبير يتبع احدى الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص و به كميات كبيرة من المستلزمات الطبية و تم التحفظ على 47 صنف باجمالى 66382 وحدة مختلفة من الاصناف الطبية و المطهرات و تم اتخاذ اللازم و تشميعه .

كما تم ضبط مصنع للكيماويات الصناعية بدون ترخيص و منتجات صناعية و مطهرات مصنعة مجهولة المصدر و تم التفتيش على مصنع كبير للصناعات الغذائية و الحلويات بناءاً على شكوى وردت الى مديريه التموين بالمحافظة كما تم المرور على أحد المولات التجارية والقائم على بيع الأجهزة الكهربائية للتأكد من التخفيضات المعلن عنها و تم التحفظ على افران كهربائية مدون عليها بيانات غير مطابقة للفواتير وتم عمل محضر غش تجارى ، وبمحافظة الفيوم تم ضبط مصنع تمور بحوزته 1000 كجم بلح عجوة وكذلك 190 عبوة دبس بلح زنة العبوة 400 جرام جميعها مجهولة المصدر معدة للتوزيع على الأسواق قبل بداية شهر رمضان المبارك وضبط حوالى 3000 كمامة مجهولة المصدر معباة فى كراتين غير مدون عليها اى بيانات باللغة العربية وغير مدون بها بلد المنشا وضبط عدد 50 كرتونة تعبئة جديدة مطبقة ( تطبيق المطبعة ) لم تستخدم من نفس نوع الكراتين المستخدمة المحتوية على الكمامات المضبوطه بشركة مستلزمات طبية وبمحافظة بنى سويف تم ضبط وكر كبير لتصنيع الكمامات الطبيه به معدات خياطه وسرفله وجوالات شفافه اللون ورولات قماش مجهوله المصدر بمحافظة بنى سويف وتم ضبط مصنعين للمطهرات الطبيه بدون ترخيص

وضبط 8140 زجاجة مطهر مجهول المصدر وضبط 1650 كجم كحول ايثيلى و15 كجم بودرة بيتادين

وبمحافظة جنوب سيناء تم ضبط 1000 عبوة من الكمامات مجهول المصد وبمحافظة بورسعيد تم ضبط عدد كبير من علب كحول اسبراى لبيعها بالسوق السوداء وكميه كبيرة من الكمامات الطبية بمحل مستلزمات طبيه تم حجبها عن التداول وبمحافظة الدقهليه تم ضبط عدد من جراكن كحول مجهولة المصدر داخل صيدليه وبسعر بيع اعلى من السعر المدون بالفاتورة وتحرير محاضر لحجب منتجات طبيه عن البيع وعدم منح المستهلكين فواتير و ضبط كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر.

وأوضح اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة لافتا الى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وأهاب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية مع عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل عشوائى، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كافة الاجهزة الرقابية بشأن الرقابة على التجار الذين يحبسون السلع مؤكداً توافر المخزون من السلع .

ووجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك وان القانون سيطبق على كافه المخالفين لافتا الى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

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