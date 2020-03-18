شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس القبطية بكندا: حضور القداس بالحجز ولعدد محدود تجنبا للزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الكنائس القبطية بكندا، رعاياها الأقباط المصريين بتعليمات جديدة لتجنب الزحام فى صلوات القداس الإلهى وطقوس أيام الصوم الأربعينى المقدس كإجراء احترازى تجنبا للعدوى بفيروس كورونا.

قررت الكنيسة وبناء على تعليمات الحكومة فتح باب الحجز لصلوات القداس لخمسين فرد فى كل كنيسة على أن تلتزم الكنيسة بمسافة بين المصلين وتلزمهم بإجراءات التعقيم حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

الكنيسة فى كندا، أرسلت ايميلات ورسائل نصية للمصريين المسجلين لديها تحمل روابط للتسجيل فى قداسات ومناسبات الكنيسة على أن تغلق إمكانية الحجز بعد اكتمال العدد.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

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كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.