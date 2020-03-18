أخبار مصر

أهم 14 يوم فى تاريخ مصر مع كورونا وكيف تنقل الطعمية الفيروس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 14 يوم فى تاريخ مصر مع كورونا وكيف تنقل الطعمية الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الزميل أسامة طلعت حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب و والذى تناول من خلاله الإستغلال الذى يقوم به أصحاب الصيدليات والذين يبيعون السلع الخاصة بالتعقيم كالكحول والكمامات بأسعار مبالغ فيها قد تصل للضعف 10 مرات، كما ناقش طرق إنتقال الفيروس وأسباب إنتشاره.

 

Advertisements

يقدم البرنامج في نطاق ساخر في محاولة لإنتقاد بعض الأوضاع الاجتماعية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم 14 يوم فى تاريخ مصر مع كورونا وكيف تنقل الطعمية الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا