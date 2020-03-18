شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 14 يوم فى تاريخ مصر مع كورونا وكيف تنقل الطعمية الفيروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الزميل أسامة طلعت حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب و والذى تناول من خلاله الإستغلال الذى يقوم به أصحاب الصيدليات والذين يبيعون السلع الخاصة بالتعقيم كالكحول والكمامات بأسعار مبالغ فيها قد تصل للضعف 10 مرات، كما ناقش طرق إنتقال الفيروس وأسباب إنتشاره.
يقدم البرنامج في نطاق ساخر في محاولة لإنتقاد بعض الأوضاع الاجتماعية.
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