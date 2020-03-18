شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. تعليق استخراج رخص القيادة من 19 مارس لـ16 أبريل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضى لأبريل المقبل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.





الصحة العالمية: اللاجئون والأجانب بمصر يتلقون رعاية صحية وفق اللوائح الدولية

أكدت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية أن مصر قادرة على السيطرة الكاملة على المرض وهناك اجراءات قوية اتخذتها البلاد لمنع انتشار المرض مؤكدة أن الأدوية أو اللقاحات التى ستتوفر للعلاج من المبكر الحديث عنها حاليا لانها جميعها دراسات غير نهائية.





البنك المركزى: إسقاط قضايا عن 200 ألف متعثر والتنازل عن 10مليارات استحقاقات

أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

فيديو.. 12 إجراء اتخذته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات السياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة سير الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية في هذا الصدد.





الصحة: لايوجد علاج معتمد لكورونا واستخدام أدوية الملاريا غير سليم

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يكتشف أى علاج أو لقاح لعلاج فيروس كرونا أو حتى الوقاية منه حول العالم مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لا تقوم بعلاج الفيروس ولا تقى منه مطالبة المواطنين بالذهاب للمستشفيات حال ظهور أى أعراض للكورونا أو الأنفلونزا حتى يتم التمكن من اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للمشتبه به وتقديم العلاج الآمن له.





رسميا.. الحزب الجمهورى يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه، وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".





كيف تتعامل أندية الدورى الإسبانى مع تجميد كورونا الإجبارى.. فيديو وصور

بعد قرار تأجيل مسابقة الدوري الإسباني لحين إشعار أخر، بسبب فيروس كورونا المتفشي في إسبانيا وجميع أنحاء العالم بشكل خاص، بدأت أندية الليجا في البحث عن طرق مبتكرة ليظل العمل التدريبي كما هو، وإستمرار التواصل مع المشجعين للخروج من ملل توقف النشاط نسبياَ.





رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية: لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا

قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، ديفيد غولدفين، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة متدنية، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، إنه لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا.





نائب وزير الصحة فى إيران: 3 أشخاص يموتون كل ساعة بسبب كورونا

قال نائب وزير الصحة الإيراني أيرج حريرجي، إن كل ساعة يتوفى 3 أفراد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويصاب 43 إيرانيًا، وفقًا لوكالة إيرنا الإيرانية، وحريرجي تعافى قبل أيام من كورونا وأسند إليه خطة تعبئة مكافحة المرض.

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الجيش الأمريكى يعلن إصابة 49 جنديا بفيروس كورونا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.





كيف توعى كبار السن بفيروس كورونا دون أن يصابوا بالفزع

كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وأكثر عرضة للوفاة أيضاً عن الشباب، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وهيئة الصحة البريطانية NHS وغيرها من منظمات الصحة فى العالم، ويعيش كبار السن بصفة خاصة حالة من التوتر والقلق بسبب ما يتدواله العالم من أخبار فيروس كورونا، علاوة على الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول بضرورة عدم خروجهم من المنزل، فى هذا التقرير نقدم نصائح للحفاظ على نفسية كبار السن وتوعيتهم بفيروس كورونا دون أن يصابوا بالفزع.





"شوارع خالية ومحلات مغلقة".. واشنطن تصاب بالشلل خوفا من تفشى كورونا

"شوارع خالية ومحلات مغلقة" هذا هو الحال الذى أصبحت عليه العاصمة الأمريكية واشنطن بعد تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وأجرت قناة العربية تقرير مصورًا من أشهر الشوارع فى واشنطن وظهرت خالية تمام من حركات السيارات فضلا عن اغلاق جميع المطاعم والمحلات الكبيرة والصغيرة التزاما بقرارات الحكومة لتطبيق الحجر المنزلى خوفا من تفشى كورونا.





أول اجتماع "أون لاين" بين صالة تحرير الخليج 365 والمحررين من المنازل..صور

عقدت صالة التحرير بجريدة ”الخليج 365”، بمشاركة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أول اجتماع "أون لاين" بالفيديو، بحضور قيادات صالة التحرير والزملاء والزميلات الذين يعلمون من المنزل، في إطار القرارات الاحترازية لليوم السابع بالتعامل الوقائى مع فيروس كورونا وتخفيف الأعداد فى النيوزروم، حيث يعمل الزملاء والزميلات من المنزل بنفس الطريقة والأداء في النيوزروم، باستخدام التطبيقات التكنولوجية التى تسهل عملية التواصل والتفاعل على مدار الساعة ، بحيث يصبح المحرر الصحفى فى منزله أو فى ميدان العمل جزءا متفاعلا مع النيوزروم.





ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ433 حالة

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا فى إسرائيل لتسجل 433 حالة، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا قفز 40 بالمئة إلى 427 حالة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.





وزارة السياحة العمانية تدعو الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة

دعت وزارة السياحة العمانية، شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية لتقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوة تأتى فى إطار عدم اتضاح الفترة التى قد تستمر معها الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حول التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، معربة عن أملها فى أن تتكرر زيارتهم إلى السلطنة بعد انحسار الفيروس.

العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم على مستوى العالم بسبب كورونا

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا، وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.





الصين تعلن إنتاج لقاح ضد كورونا وتؤكد محاصرة المرض

مع استمرار وباء كورونا فى الانتشار بين البشر، كثفت دول العالم إجراءاتها المشددة لمحاولة احتواء المرض القاتل، فيما اتجه أغلبها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية قوية لتفادى الركود أو التقليل من تداعياته ومساعدة شركاتها ومؤسساتها ومواطنيها على اجتياز هذه المرحلة الصعبة.





السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة جهود وزارة التعاون الدولى فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.