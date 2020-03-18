شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تطالب العاملين الالتزام بقرارات المحافظين بالعزل حرصا على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة الغوص والأنشطة البحرية جميع أعضائها بالمحافظات السياحية، سواء بمراكز الخوص أو اليخوت السياحية الالتزام بالتعليمات التنظيمية من وزير الصحة والسكان بشأن العاملين بالقطاع السياحى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل عدم مغادرة أى من العاملين لمواقعهم لمدة 14 يوما.

وأرسلت الغرفة منشورا لغرفها الفرعية وأعضائها بالتعليمات الخاصة بالقطاع السياحى للالتزام بما ورد فيه، والانصياع لقرارات المحافظين ذات الصلة.

ومن المقرر أن تبدأ صباح غد الخميس اجراءات العزل الصحى للعاملين بالقطاع السياحى بالكامل فى محافظات الاقصر والبحر الاحمر وجنوب سيناء، وتشمل العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات ومراكز الغوص، لمدة 14 يوما للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس الكورونا.

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وأصدر المحافظين فى المحافظات الثلاث قرارات بالعزل للعاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم بداية من اليوم الخميس حيث سيتم إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابته والعائمة مؤقتا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والاثار.

وتتابع الغرف السياحية الفرعية بالمحافظات تنفيذ قرارات عزل العاملين بالفنادق وعدم مغادرتهم أماكنهم وفقا لقرار المحافظة لمدة 14 يوما كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

وستتابع إدارات المنشآت السياحية خلال فترة الحجر الصحى سيتم متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.