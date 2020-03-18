فيديو.. السيسي يوجه بالاستثمار الأمثل لتمويل الشركاء الدوليين لدفع التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولى، فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

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وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة التعاون الدولى استعرضت أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائى، وتعظيم حجم التعاون الفنى مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.

وفى هذا الإطار؛ عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج زيارتها الأخيرة إلى واشنطن فى شهر فبراير الماضى، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودراسة فرص التمويل المتاحة فى مختلف القطاعات والمشروعات التنموية الكبرى فى مصر، وتعظيم استثمارات الشركات الأمريكية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين قد أكدوا من جانبهم أن الولايات المتحدة تضع شراكتها مع مصر كأولوية رئيسية، وحرصهم على التواصل المستمر مع المسئولين المصريين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومساندة المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى فى مصر.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولى فى ذات السياق نتائج زيارتها الأخيرة لدولة الكويت فى شهر فبراير الماضى، وكذا محاور التعاون والتنسيق مع صناديق التمويل العربية المختلفة بشأن المشروعات الممولة من جانبها فى مصر فى مختلف القطاعات، بما فيها تنفيذ المشروعات التنموية فى سيناء، وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، خاصةً فى قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، وتحلية المياه.