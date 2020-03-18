شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية: 32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وإجمالى الوفيات 104 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة 32 مصابا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 104.
وكان وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، قال للبرلمان، الاثنين، إن عدد وفيات فيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 53 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة البريطانية، فى وقت سابق عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1543 حالة.
فيما قال البروفيسور كريس ويتي، كبير مستشاري الحكومة البريطانية في شؤون الصحة، حسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، إن استجابة المملكة المتحدة لفيروس كورونا ستركز الآن على تأخير انتشاره مع تسجيل حالات جديدة للمصابين بهذا المرض وصلت إلى 115 حالة.
البروفيسور "ويتى" أطلع اللجنة البرلمانية المكلفة بالصحة والرعاية الاجتماعية أنه يتوقع ارتفاع عدد المصابين بهذه العدوى، مضيفا أن خطة مكافحتها بدأت بالانتقال فعليا من مرحلة الاحتواء الأولى إلى مرحلة تأخير تفشي الفيروس، وهى ثانى خطوات استراتيجية السلطات البريطانية من 4 مراحل تتضمن أيضا بحث العلماء على لقاح وتحسين العلاج وتخفيف تأثير هذا المرض إذا ما أصبح وباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البريطانية: 32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وإجمالى الوفيات 104 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.