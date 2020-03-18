التصدي لمحتكري السلع.. الداخلية تُصادر 160 ألف عبوة زيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شددت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومحاولات التلاعب بالأسعار في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج لحجبه 8600 طن سلع غذائية وهم: أرز أبيض، مسلى، فول، مكرونة، و660 عبوة زيت طعام عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الموسكي لحجبه 6725 طن سلع غذائية وهم: أرز أبيض، مكرونة، و20360 عبوة زيت طعام، فول، تونة، بيف عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

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وقُبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل لحجب 2850 طن سلع غذائية وهم: أرز أبيض، مسلى، عدس، فول عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

كما ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص لحجب 27034 طن سلع غذائية وهم: أرز أبيض، مسلى، مكرونة، و102720 عبوة زيت طعام، منظفات صناعية" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وتكللت الحملات بضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق لحجب 12188 طن سلع غذائية وهم: عسل أبيض، فول، قشطة، مربى، و 56708 عبوة زيت طعام، شاى، منظفات صناعية عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.