نادي القضاة يُخصص أرقاما لتلقى شكاوى المستشارين خلال أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تشكيل غرفة عمليات مركزية في مقره بشارع شامبليون بوسط البلد، بداية من السبت المقبل؛ لتلقي استفسارات وشكاوى القضاة وأعضاء النيابة العامة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" داخل مصر.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قرار تشكيل غرفة العمليات جاء بمناسبة الظروف التي تمر بها البلاد، ومتابعة التطورات والمستجدات في مواجهة فيروس كورونا.

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وأكد المستشار "رضا" أن الغرفة ستعمل على توفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ للقضاة وأسرهم كل سبل الوقاية من الفيروس بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.

وحدد النادي لتلقي الشكاوى رقم "0225758282"، وعبر الفاكس من خلال الرقم 0225751053، بالإضافة إلى إتاحة أرقام أعضاء النادي لكل القضاة.

الجدير بالذكر أن وزير العدل أصدر قرارا بتأجيل الدعاوى كافة أمام المحاكم إداريًا لمدة أسبوعين، تفاديًا لانتشار الفيروس.