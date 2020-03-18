شرطة التموين تكثف حملاتها على الأسواق وتضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

استكملت شرطة التموين بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة الممارسات الإحتكارية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد

وضبطت مباحث التموين ، المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان لإنتاجه 5 أطنان سلع غذائية "اللحوم ومصنعاتها" معبأة داخل عبوات "بدون بيانات" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى "برخصة وسجل تجارى منتهين"بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بحوزته (2,399,255) قرص وعبوة "أدوية متنوعة" منتج نهائى غير مسجلة بوزارة الصحة،3,198 طن "بودرة بيضاء" معدة للتصنيع ومستلزمات إنتاج، معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ، بالإضافة إلى 29 ماكينة "خلط، رش، تغليف، طباعة، تشريط سحب، كبس" أدوات إنتاج بدون أى إشراف صيدلى على عملية الإنتاج، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك مخزن "بدون ترخص" لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة برج العرب لحيازته 2,017,767 قرص وعبوة "أدوية متنوعة" وأدوية مخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

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كما ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون لحيازته كمية قدرها (24,960 طن سلع غذائية "زيت الزيتون- العسل – التمور - المخللات) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومعاد تعبئتها داخل عبوات ومدون عليها تاريخ صلاحية جديد وأسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة للشركات خلافاً للحقيقة ، (17500) عبوة فارغة بدون بيانات أومستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج".

كما ضبط مالك مجزر "غير مرخص" لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة دسوق لحيازته 3,750 طن من السلع الغذائية "مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .

كما ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دسوق لحيازته كمية قدرها 3 أطنان من السلع الغذائية "أسماك ماكريل" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .

كما ضبط مالك محل لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا لحيازته 810 عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية بدون مستندات تدل على مصدرها.

كما ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان لحيازته 1,925 طن سلع غذائية "هياكل دواجن ، كبد وقوانص" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.