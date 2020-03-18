محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد العناصر الإثارية ة لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة، والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في مصر.
وأفادت التحريات أن المتهم أدعى عدم قدرة الدولة على كواجهة انتشار الفيروس، بغرض إثارة الرأي العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص لترويجه شائعات عن "كورونا" بغرض إثارة الرأي العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.