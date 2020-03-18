ضبط شخص لترويجه شائعات عن "كورونا" بغرض إثارة الرأي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد العناصر الإثارية ة لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة، والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في مصر.

وأفادت التحريات أن المتهم أدعى عدم قدرة الدولة على كواجهة انتشار الفيروس، بغرض إثارة الرأي العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور.