الداخلية لمن انتهت صلاحية رخصته: سدد الضريبة عبر فوري أو البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
طالبت وزارة الداخلية، السائقين ممن انتهت صلاحية رخصته (سواء القيادة أو المركبة)، بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد.
جاء ذلك في إطار قرار وزارة الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.
وأعلنت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ.
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