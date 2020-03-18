مهندس إلكترونيات شاهد فيلمًا أجنبيًا عن سرقة سيارة فنفذ الخطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة، من ضبط مهندس إلكترونيات 25 عامًا بسرقة سيارة.
كانت البداية عندما وردت معلومات إلى قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بسرقة سيارة جيب، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد عبدالعزيز مدير إدارة قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، والمقدم تامر فراج وكيل الإدارة، والرائد أحمد هيكل، وبعمل التحريات توصلت إلى مرتكبي الواقعة.
وتم استهداف موقع اختباء السيارة، وإلقاء القبض على المتهم، وضبطها وتبين أنه لص محترف بتكنولوجيا فائقة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه شاهد عملية السرقة في فيلم أجنبي فنفذها، وغير لونها وعلق أرقامًا مسروقة.
وتمت إعادة السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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