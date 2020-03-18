مديرة معامل الصحة: 12معملا بالمحافظات..ولم نرصد كورونا بين راغبي السفر (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار– أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، مديرة المعامل المركزية بوزارة الصحة، عن تجهيز عدد من المعامل خلال الأيام الماضية بالمحافظات؛ لتحليل عينات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بدلًا من إرسال العينات إلى القاهرة.

وقالت "الجندي" في حوار لمصراوي، إنه تم إجراء تحاليل لنحو 5 آلاف شخص مسافر، وخرجت النتيجة "سلبية" للجميع، لافتة إلى إجراء تحاليل لنحو 3 آلاف عينة من المشتبه في إصابتهم بكورونا.. وإلى نص الحوار:

• ما الإجراءات التي اتخذتها المعامل بعد زيادة عدد عينات فيروس كورونا والرغبة في التحليل؟

تم تجهيز وفتح عدد من المعامل خلال الأيام الماضية منتشرة بالمحافظات، ومنها: معمل حميات أسوان، معمل حميات الأقصر، معمل حميات الإسكندرية، معمل حميات البحيرة، معمل الغردقة، بجانب معمل حميات العباسية، وحميات إمبابة، فضلا عن معمل مستشفى النجيلة بمطروح، ومعمل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، ومعمل حميات المنيا، ومعمل شرم الشيخ الدولي، ومعمل حميات بورسعيد.

تم تفعيل العمل في أغلب هذه المعامل، ويتبقى أمور بسيطة للعمل في باقي المعامل الأخرى.

• ما الجديد في تجهيز هذه المعامل؟

على سبيل المثال، تم تسليم مستشفى حميات العباسية جهاز (PCR) جديد، سريع في تحليل العينات، خاصة أن مستشفيات الحميات عليها ضغط كبير، وبالتالي يقلص زمن التحليل بين 2:3 بدلا من 5 ساعات.

• هل من الممكن أن يذهب شخص للتحليل في المعامل مباشرة؟

أي شخص يشعر بأعراض يجب أن يذهب أولا إلى مستشفى حميات أو أقرب مستشفى؛ لتشخيص حالته أولا وتتم مناظرته طبياً وإجراء تحاليل على صدره، وإن وجدوا حالته تستدعي سحب عينة، سيتم ذلك؛ لأنه قد لا يكون محتاجا في الأساس إلى إجراء تحليل كورونا، وبالتالي المعامل الحالية تعمل وفقا لما يرد من مستشفيات الحميات في المقام الأول.

الأمر الثاني أن هذه المعامل توفر الوقت والجهد وتستوعب الضغط على المحافظات، وستعمل كنقاط إقليمية للمحافظات المجاورة لها بدلا من تحويل العينات إلى القاهرة.

• لماذا لا يتم فتح معامل أمام المواطنين للاطمئنان على أنفسهم؟

الأمر لا يسير هكذا، في النهاية التحليل للتأكد من عينات مشتبه في إصابتهم، والقضية لا تستدعي فتح المعامل أمام المواطنين طالما اتبعنا الإجراءات الوقائية، ومن تظهر عليه أعراض يذهب إلى المستشفى.

كذلك فهناك تخوف أن تظهر حالة إيجابية لشخص ويكون وسط حشد من الناس، وقد يتسبب في العدوى داخل المعمل ذاته، وبالتالي توقفنا عن ذلك حرصًا على عدم حدوث زحام.

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كما سيتم غلق لجان تحليل كورونا للمسافرين بعد تطبيق قرار وقف الرحلات الجوية بداية من غد الخميس.

• ما عدد التحاليل التي تم إجراؤها منذ بداية أزمة كورونا؟

بالنسبة للجنة السفر، تم إجراء تحاليل لنحو 5 آلاف شخص، وكان العدد الأكبر للمسافرين إلى السعودية والكويت، أما بالنسبة لحالات الاشتباه فتم إجراء تحاليل لنحو 3 آلاف عينة.

• هل ظهرت حالات إيجابية لكورونا بين المسافرين؟

لم تظهر أي حالة إيجابية بين المسافرين.

• هل الكواشف التي لدينا كافية لإجراء التحاليل؟

الكواشف متوفرة بعدد كافٍ، فلدينا ما يتجاوز 250 ألف كاشف، ووزارة الصحة أتاحت لنا الفرصة لشراء الكميات التي نطلبها، وطلبنا مليون كاشف؛ لتوزيعها على المستشفيات.

• وماذا عن أجهزة الـpcr؟

جميع المحافظات بها أجهزة PCR، ولكننا حددنا عددًا من المعامل ودربنا الأطقم الموجودة فيها لإمكانية التحكم والسيطرة على نتائج هذه المعامل.

وهناك خطة لزيادة عدد المعامل ضمن الخطة الاحترازية حال زيادة أعداد الإصابات والمشتبه بهم، وسيتم ربط المعامل بسيستم خاص للتحكم في النتائج، ثم ربط النظام الإليكتروني بالغرفة المركزية بوزارة الصحة.

• متى تظهر نتيجة تحليل عينات المشتبه في إصابتهم بكورونا؟

الرد لا يتجاوز 5 ساعات، وتكون النتيجة دقيقة للغاية.

• هل طلبتم زيادة عدد العاملين في المعامل المركزية؟

نحن في حالة طوارئ حاليا والعاملون يواصلون "الليل بالنهار وناس بتبات في المعامل"، ونحن في الطبيعي نعمل 24 ساعة، وفي وحدة الفيروسات تم إعداد النوبتجيات طوال اليوم مع تواجد رئيس الوحدة باستمرار وكذلك كل العاملين في المعامل، بخلاف الاجتماعات التي نعقدها لمتابعة الأوضاع باستمرار.

• هل تسمحون للمعامل الخاصة بإجراء مثل هذه التحاليل؟

هذا الأمر يضر بالأمن القومي لمصر، وخطورته أن تكون هناك إصابات ولا يتم الإعلان عنها؛ لأننا بحاجة إلى تبادل بيانات بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص حالات الاشتباه والإصابة لكي نعرف المخالطين للحالات حال وجود إصابات، والوزارة نبهت على المعامل بهذا الأمر وبصدد إصدار قرار لحظره.

وإذا احتجنا لفتح معامل جديدة سيكون الأمر متاحًا أمام المستشفيات الجامعية، بما فيها من كوادر كبيرة في هذا العمل.