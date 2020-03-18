تزايد ارتداء الكمامات في الشوارع للوقاية من كورونا.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- كريم أحمد:
بدأ المواطنون في مختلف الأماكن اتباع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وذلك حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وترصد عدسة الخليج 365 عدة صور لمواطنين في أماكن متفرقة يحرصون على ارتداء كمامات الفم والأنف خلال تواجدهم في الشارع.
ويأتي ذلك بعد تزايد مطالبات وزارة الصحة والحكومة للمواطنين بضرورة اتباع تعليمات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التعامل مع الوضع باستخفاف أو تجاهل نظرًا لخطورته.
ووصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في مصر إلى 196 إصابة منها 6 حالات وفاة و26 حالة تعافٍ حتى الآن، بينما وصلت معدلات الإصابة عالميًا إلى 203 آلاف و345 إصابة، منها 8234 حالة وفاة، و82051 حالة تعافٍ.
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