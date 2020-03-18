مصر | مجلس إدارة نادي قضاة مصر يشكل غرفة عمليات

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه بمناسبة الظروف التي تمر بها البلاد ونظرًا للتطورات والمستجدات في مواجهة فيروس كورونا.



قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون اعتبارًا من السبت الموافق ٢١-٣-٢٠٢٠ لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

والغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسادة القضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، داعين الله أن يحفظ مصرنا الغالية، وتنوه الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى السادة القضاة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، عن تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكب واقعة التعدي على "كلب" بمنطقة السيدة زينب، بعد تداول الواقعة على الـ"فيس بوك".

وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب"، وإلقائه على الأرض أثناء هطول الأمطار، بإحدى المناطق بدائرة قسم السيدة زينب.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، سائق 23 سنة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مضيفًا بمعاناته من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية.. والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.