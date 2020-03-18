مصر | دعوى تطالب بالإعلان عن شغور منصب مدير مستشفى العباسية

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 34812 لسنه 74ق، كل من وزير الصحة والسكان والأمين العام للصحة النفسية ومدير المستشفى بصفاتهم.

وقالت رضا فى دعواها إن المدير الحالي للمستشفي يفتقد الي الشروط والسمات الشخصية والقدرات العلمية والتاريخ الوظيفي المنصوص عليه بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما أنه سبق وأن تم إحالة المدير إلي المحاكمة التأديبية نتيجة إهمال إداري تسبب في وفاة 11 مريض نفسي.

وتابعت بركاوى، أن المستشفي أصبحت في حالة يرثى لها حيث أنه قام بتعين مدير مالي وإداري محالان للمحاكمة التأديبية في مخالفات مالية الأمر الذي أدي إلي ضياع حقوق العاملين المالية مما دفع جموع من الموظفين لإقامة دعوي للمطالبه بالحقوق المالية الخاصة بهم، كما قام المدير بتوزيع المناصب والمكافأت دون النظر للكفاءات.

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واستكملت، أنه طبقًا للقانون لا يجوز باي حال من الأحوال أن يكون هذا المنصب بدون اعلان خاصة وأنها مستشفي أمراض نفسية، حيث أن المريض لايستطيع التعبير فإن الأجدر أن من يتولي هذا المنصب أن ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة المقررة قانونا.

وفي سياق آخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري الصادر عام ٢٠١٢، والقاضي بإلغاء قرار جامعة كفر الشيخ رقم 35 لسنة 2009 فيما تضمنه من سريان قرار اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية كشرط لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل وقت صدور القرار رقم 1440 لسنة 2008.

وصدر حكم الدرجة الأولى، بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن ثبت صدور قرار رئيس جامعة كفر الشيخ رقم 1440عام ٢٠٠٨، مشترطا في طلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل قبل هذا التاريخ اجتياز اختبار اللغة الانجليزية "التويفل المؤسسي" بمستوي لا يقل عن 400 درجة بالنسبة لطلاب الماجستير و500 درجة بالنسبة لطلاب الدكتوراه، وذلك قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، ثم أصدر آخر معدل يشترط اجتياز امتحان في اللغة الانجليزية يعقد في الجامعة بدون رسوم في مواعيد يعلن عنها، وذلك بالنسبة للطلاب المقيدين بالفعل قبل 6/11/2008.

