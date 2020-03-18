أخبار مصر | الوفد: خط سير لعمل شباب الحزب في حملة الإغاثة

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري لحملة الإغاثة من فيروس كورونا، المنعقد في بيت الأمة عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاقها غدا الخميس، بحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأكد "فؤاد" أن حزب الوفد سيظل رمزا للمعارضة والسياسة الوطنية في دعم ومساندة الدولة المصرية وخطتها في حربها ضد فيروس كورونا القاتل، مشددا على أهمية تأمين شباب بيت الأمة والتنسيق مع رؤساء اللجان العامة، في عملية التوزيع وحملة التوعية التي يقوم بها شباب الوفد.

ولفت" فؤاد" إلى أن لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بالتنسيق من اللجنة النوعية للشباب ورؤساء اللجان العامة فتم تحديد خط سير الحملة ونقاط توزيع الحقائب ونشر التوعية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتخصيص صندوق للتبرعات من الأعضاء تحت إشراف فيصل الجمال أمين صندوق الحزب.

وأوضح أبو شقة أن موارد الصندوق تخصص لمتضرري سوء الأحوال الجوية «عاصفة التنين» التي هاجمت مصر مؤخرًا وكذا ما يلزم اتخاذه من جانب الحزب من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في جميع محافظات مصر.

وناشد أبو شقة أعضاء الحزب بضرورة وسرعة التفاعل مع الصندوق، كل حسب قدرته، لكي يقوم الحزب بواجبه المنوط بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة هذه الأزمات.

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وقال رئيس الوفد إن أبناء بيت الأمة جزء من نسيج مصر القوي الذي تزيده الأزمات ترابطًا وتماسكًا ووقوفًا إلى جوار الدولة ومساندة لها وللمواطنين.

وتنطلق غدًا الخميس حملة «إغاثة» التي أطلقتها لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بالحزب، برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والمتابعة.

وانتهت اللجنة المنظمة من تجهيز حقائب صحية تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: «الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى»، تكفل بها الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا للحزب، يقوم بتوزيعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.

وأعلنت الدكتورة أميرة أبو شقة، أن الحملة تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن، موضحة أنها سوف تنطلق غدًا الخميس في محافظتي القاهرة والجيزة بالتوازي مع بعض المحافظات.

وأشادت «أبو شقة» بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية في التصدي لمخاطر فيروس كرونا الذي تحول إلى «جائحة» باتت تهدد العالم أجمع، مؤكدة أن حزب الوفد منذ اللحظة الأولى أدرك خطورة الكارثة وبادر بإنشاء لجنة طوارئ صحية وطنية تضم أكفأ الأطباء من داخل الوفد وخارجه تعمل على مدار الساعة لإعداد الرؤى والتوصيات، لتكون داعمة ومساندة للدولة والمواطنين في مواجهة الفيروس القاتل.