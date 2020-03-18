أخبار مصر | الوفد يخصص صندوق تبرعات لمواجهة الأزمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد يخصص صندوق تبرعات لمواجهة الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتخصيص صندوق للتبرعات من الأعضاء تحت إشراف فيصل الجمال أمين صندوق الحزب.



وأوضح أبو شقة أن موارد الصندوق تخصص لمتضرري سوء الأحوال الجوية «عاصفة التنين» التي هاجمت مصر مؤخرًا، وكذا ما يلزم اتخاذه من جانب الحزب من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في جميع محافظات مصر.



وناشد أبو شقة أعضاء الحزب بضرورة وسرعة التفاعل مع الصندوق، كل حسب قدرته، لكي يقوم الحزب بواجبه المنوط بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة هذه الأزمات.



وقال رئيس الوفد إن أبناء بيت الأمة جزء من نسيج مصر القوي الذي تزيده الأزمات ترابطًا وتماسكًا ووقوفًا إلى جوار الدولة ومساندة لها وللمواطنين. وقال رئيس الوفد إن أبناء بيت الأمة جزء من نسيج مصر القوي الذي تزيده الأزمات ترابطًا وتماسكًا ووقوفًا إلى جوار الدولة ومساندة لها وللمواطنين. وتنطلق غدًا الخميس حملة «إغاثة» التي أطلقتها لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بالحزب، برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصري ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والمتابعة. Advertisements



وانتهت اللجنة المنظمة من تجهيز حقائب صحية تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: «الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى»، تكفل بها الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا للحزب، يقوم بتوزيعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.



أوعلنت الدكتورة أميرة أبو شقة، أن الحملة تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن، موضحة أنها سوف تنطلق غدًا الخميس في محافظتي القاهرة والجيزة بالتوازي مع بعض المحافظات.



وأشادت «أبو شقة» بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية في التصدي لمخاطر فيروس كرونا الذي تحول إلى «جائحة» باتت تهدد العالم أجمع، مؤكدة أن حزب الوفد منذ اللحظة الأولى أدرك خطورة الكارثة وبادر بإنشاء لجنة طوارئ صحية وطنية تضم أكفأ الأطباء من داخل الوفد وخارجه تعمل على مدار الساعة لإعداد الرؤى والتوصيات، لتكون داعمة ومساندة للدولة والمواطنين في مواجهة الفيروس القاتل.