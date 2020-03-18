أخبار مصر | رئيس "صحة الوفد" يكشف طرق بسيطة للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صحة الوفد" يكشف طرق بسيطة للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد نصر، رئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، عن طرق بسيطة للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري لحملة الإغاثة من فيروس كورونا، المنعقد في بيت الأمة عصر اليوم الأربعاء، استعداد للانطلاق غدًا الخميس، بحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد.

ونوه نصر بأن خطورة فيروس كورونا تكمن في تحوره وتغيير الحمض الأميني له، موضحًا أن ميزة الفيروس أنه ثقيل ويترسب ما يمكن من تطهيره والوقاية منه.

وطمأن نصر المواطنين بأن الفيروس يموت في الحر ومن المتوقع اختفاؤه في شهر يوليو وأغسطس، مطالبا باتباع الإرشادات الطبية دون خوف أو فوبيا.

وطرق الوقاية من الفيروس، هي:

١. مسح الأسطح جيدا بالكلور والكحول.

٢. عدم لمس الأنف والفم والأعين.

٣. غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون.

٤. تطهير الأيدي بالكحول ٧٠ في المئة.

٥. شرب الينسون والسوائل الساخنة.

٦. ترك مسافة متر بين الأشخاص.

٧. وضع ماسكات على الوجه.

٨. تجنب السلام والتقبيل.