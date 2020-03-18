أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": آن الأوان لرد الجميل لمصر والوقوف خلفها لمحاربة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": آن الأوان لرد الجميل لمصر والوقوف خلفها لمحاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الدولة المصرية أعطت الجميع بلا مقابل على مدار سنوات طويلة، قائلا "إن فضلها على الجميع وفيها تربينا وتعلمنا وكبرنا ومن نيلها ارتوينا وعلى ضفافها حيينا".

وأكد "قنديل" في بيان، اليوم الأربعاء، أنه قد آن الأوان لرد الجميل إلى مصر في تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم من أقصاه إلى أدناه وتحول إلى جائحة تنذر بالعديد من الكوارث.

وأشار "قنديل" إلى أن المصريين على قلب رجل واحد بكل ما يملكون لدعم الوطن والمواطنين، وخلف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يولي جهدا في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة المصرية لمحاربة الوباء والدعم اللامحدود من الرئيس الإنسان الذي أمر بتخصيص 100 مليار جنية لمكافحة الفيروس.

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وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة أيقن منذ اللحظة الأولى خطورة الأمر وتحرك فورا من منطلق مسئولية الوطنية مشكلا لجنة طوارئ صحية وطنية تضم خيرة أطباء مصر وتعمل على مدار الساعة لتقديم الدراسات والنصائح بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحماية الوطن والمواطنين من الفيروس.

وأوضح "قنديل" أن الوفد أطلق حملة "إغاثة" للتوعية تجوب المحافظات انطلاقا من محافظتي القاهرة والجيزة ومنها إلى باقي المحافظات، مناشدًا شباب مصر بالوقف إلى جوار الدولة المصرية في هذه الظروف والاهتمام بالمتضررين من فيروس كورونا وتقديم كل أوجه الدعم، مؤكدا أنه سوف يقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من أجل أن تعبر مصر إلى بر الأمان.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، قرارًا بتخصيص صندوقًا للتبرع من أعضاء الحزب، تحت إشراف فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب، تخصص موارده لمتضرري سوء الأحوال الجوية وما يلزم اتخاذه من جانب الحزب من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وناشد الأعضاء بالتبرع كل حسب قدرته؛ لكي يقوم الحزب بواجبه للوقوف إلى جوار الدولة والمواطن في هذه الأزمة، وكان أول من استجاب الدكتور خالد قنديل متبرعًا بمبلغ مئة ألف جنيه.