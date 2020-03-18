أخبار مصر | حملة تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة السياحة والآثار فيديو للمرحلة الأولية من إجراءات تطهير وتعقيم المنشآت السياحية والتي بدأت بفنادق الغردقة، ويأتي ذلك بالتنسيق بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وستبدأ الأسبوع القادم الحملة في فنادق الأقصر، ويقوم على تنفيذ الحملة فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة، وتم تطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق، بمعدل مرة كل ٣ ساعات في المناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.