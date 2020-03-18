أخبار مصر | حملة تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وستبدأ الأسبوع القادم الحملة في فنادق الأقصر، ويقوم على تنفيذ الحملة فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة، وتم تطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق، بمعدل مرة كل ٣ ساعات في المناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أعلن عن إجراءات استثنائية خلال فترة تعليق الطيران، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى 31 مارس، كما أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويسرى القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
كما تضمن القرار الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على اثنى عشر عامًا ميلادية، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأي إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، وحيث إن علة منح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.