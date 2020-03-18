شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: محنة «كورونا» ستصبح ذكرى تضاف لبطولات المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية ستظل دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن.
وأوضحت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ»، في إشارة إلى فيروس «كورونا» المستجد.
واختتمت قرينة الرئيس تصريحاتها قائلة: «حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء».
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