شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب المنوفية» يوضح حقيقة الاشتباه في حالة «كورونا» بمستشفى الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، إنه في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل المستجدات داخل الكلية والمستشفيات الجامعية، وبعد مرور أعضاء الفريق تم البدء في العمل بأجهزة كشاف حرارة Heat Detector على بوابة مستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية لفصل الحالات المشتبه بها والتعامل السريع والفوري معها.

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وأضاف «قورة» في تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز وفرش الغرفة الخارجية المخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه بها، لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح أنه تم الاشتباه في حالة واحدة باستخدام جهاز كشاف الحرارة على بوابة مستشفى الطوارئ، مؤكدًا أنه تم عزلها في الغرفة المخصصة لذلك، وبعد الكشف عليها وجد أنها تعانى من التهاب شعبي، وتم وصف العلاج الطبي اللازم، وخرجت إلى منزلها.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة المنوفية أنه بالمرور على الأمور تسير بشكل طبيعي وبهدوء في العيادات الخارجية، مشيرًا إلى تقليل أعداد المترددين، وفقًا لنظام العمل الجديد بالعيادات.