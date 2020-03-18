شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لكوبري النيل من الغرب ببني سويف لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف، أنه سيتم بداية من اليوم ولمدة 3 أيام غلق الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق بكوبري النيل العلوي بمنزل الكوبري من الناحية الشرقية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، مع وجود تحويلة مرورية للاتجاء الأخر بذلك الجزء، وذلك لاستكمال أعمال الفواصل في الجزء الذي قد تم اصلاحه في البلاطة الشرقية من الكوبري.

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كان قد تم إجراء إصلاح جذري للبلاطة حتى لا يتكرر الهبوظ المفاجئ الذي كان يتكرر باستمرار قبل ذلك، وفي أثناء الأعمال تم تنفيذ حلول مرورية حتى لا يتوقف السير على الكوبري، ونظرا لأن الحركة المرورية على الكوبري حيوية جدا، وتيسيرا على المواطنين تم فتح الكوبري بعد إجراء الإصلاحات للبلاطة ورصف الطبقة السطحية النهائية، قبل أن يتم استكمال أعمال الفواصل، حيث أنه يلزم فنيا أن يتم رصف الطبقة السطحية وبعدها يتم استكمال أعمال الفواصل.

أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، بأنه من الناحية الإنشائية يتم رصف الطبقة السطحية النهائية ليكون منسوب الفاصل الإنشائي هو منسوب الطبقة السطحية ولسهولة حركة المعدات الثقيلة اللازمة لأعمال الفواصل الإنشائية، حيث أن تلك الفواصل موجودة بالفعل وسيتم استكمال الأعمال بها للتناسب مع الوضع الجديد والرصف الجديد والإصلاحات الجذرية الجديدة التي تمت بالمنطقة.

ومن ناحيته أوضح العميد حسام الشايب مدير المرور بأنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، يتم تيسير الحركة المرورية بالجزء الجاري به استكمال الأعمال طوال المدة المقررة لتنفيذ الأعمال في الاتجاهين، حيث يستلزم ذلك غلق جزئي لمدة 3 أيام لكل اتجاه، حيث توجد الخدمات المرورية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن محور عدلي منصور مفتوح للحركة المرورية وذلك يخفف من التكدس المروري المحتمل بمنطقة الكوبري

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تسريع وتيرة العمل وانهاء الأعمال قبل الموعد المحدد، واتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة،مع ضرورة ابلاغ غرفة الازمات بالمحافظة بكل المستجدات أولا بأول لسرعة توفير الحلول والبدائل.