شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة: استجابة فورية لإلتماس مواطن «كفيف» لمساعدته في صرف معاشه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد ورد بلاغاً لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من (مواطن «كفيف» بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) إلتمس خلاله مساعدته فى صرف المعاش الخاص به من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

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على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، وإصطحابه إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدته فى صرف المعاش الخاص به وإعادته لمسكنه مرة أخرى.

هذا وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لإلتماسه.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.