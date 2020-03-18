شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول الواقعة على «فيسبوك».. ضبط مرتكب واقعة التعدى على كلب بالسيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالإعتداء على حيوان كلب، وإلقائه على الأرض أثناء هطول الأمطار بإحدى المناطق بدائرة قسم السيدة زينب (بمحافظة القاهرة). بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (سن 23 سائق، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، مضيفاً بمعاناته من إضطرابات نفسية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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