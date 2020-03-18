شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات شعبية وشبابية بالدقهلية لتطهير القرى لمواجهة فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد كبير من أهالى قري محافظة الدقهلية، اليوم، عدة مبادرات للبدء في تنفيذ حملات تطهير بعدد كبير من القرى بالمطهرات لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

بدأت الحملة بقرية السماحية الكبرى بمركز بلقاس والتى ظهرت بها اول حالة وفاة وانطلقت لعدد كبير من قرى مركز بلقاس مثل قرية أبودشيشة وقرية دميانة والكثير من القرى الأخرى بالمركز، وقال عماد ميلاد من قرية دميانة:«قمنا بالجهود الذاتية بتطهير المساجد ودير القديسة دميانة وهنواصل تطهير شوارع القرية بالكامل».

وفى قرية كفر أبوناصر التابعة لمركز دكرنس تطوع عدد من شباب القرية وبالجهود الذاتية بتطهير المساجد والمظارس والمعهد الدينى ومركز الشباب

وقال محمد محمود من شباب القرية: «قمنا بتطهير جميع المنشآت الحكومية والمساجد وجارى الإعداد لحملة كبرى لتطهير المنازل نفسها كما يتم عمل حملة توعية تضم اكثر من 25 شخص من اطباء وتمريض ودارسى العلوم للتوعية بين المواطنين وتوزيع مطبوعات للوقاية وتم توزيع كمامات على الموظفين المتعاملين مع المواطنين بالإضافة لإطلاق مبادرة لمنع الدروس الخصوصية وعمل بث مباشر بالشرح».

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وفى قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية بدأت حملة تطهير كبرى تكفل بها أحد رجال حيث تبرع بتكاليف تطهير القرية كاملة، وبدء الأهالي عمل حمله ارشادات وتوعيه عبر المساجد ومكبر صوت متحركة لحث المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة وعدم زيارة المرضى وإمتناع أصحاب المناعه الضعيفة والحوامل والأمراض المزمنة من الخروج من المنزل مع الإهتمام المستمر بالنظافه الشخصيه والعزل الذاتى لأى شخص يشعر بالمرض.

وقال أحمد مجاهد من أهالى القرية: «قام مجموعة من الأهالي من المتطوعين ببدء حملة تطهير للمساجد والوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدارس بالقرية، وجميع الأماكن الحيوية مع المتابعه المستمرة وتكرار هذا التطهير كل بضعة أيام».

وأعلن عدد من أهالى قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة عن تعقيم وتطهير ١٢ مسجد بالقرية مع تعقيم وتطهير دور المناسبات والحمامات وتنظيف وغسل الخزانات

وبداخل قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين قام شباب القرية بتكهير وتعقيم جميع المدارس والمعاهد الدينية بالجهود الذاتية وكذلك تعقيم وتطهير الوحدة الصحية ومنطقة السوق.

ام عن قرية أويش الحجر وكفر الشنهاب قاد أسامه الجمل والعمدة إبراهيم بشار حملة تطهير مكبرة بمساعدة وتبرعات عدد من الأهالى مطالبين بالتوسع في حملات التوعية بالمنازل وتطهير الشوارع بمافة قرى مركز المنصورة.