شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب» تنعى وفاة أحد أبنائها بـ«كورونا»: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمواجهته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، ببالغ الحزن والأسى، أحمد عامر، مأمور ضرائب بمأمورية بلقاس، الذي وافته المنية أمس الأول بعد إصابته بفيروس «كورونا».

وقال عبدالقادر، في بيان صحفي، الأربعاء: «نتقدم بأحر التعازى لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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وأشار عبدالقادر إلى أن هناك حالة من الحزن تسود المصلحة تأثراً بوفاة الزميل، والذي يشهد له الجميع بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، وتقدم جميع العاملين بالمصلحة بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وأكد أن مصلحة الضرائب اتخذت كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كورونا»، حيث تم تعقيم مبنى المأمورية بالكامل، وإجراء فحص لجميع العاملين بالمأمورية، كما تم تعليق العمل بمأمورية بلقاس ضرائب عامة لمدة 14 يوما.

وأوضح رئيس المصلحة أنه من يرغب من الممولين في تقديم إقراره الضريبي ورقيا عليه التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بالمنصورة بجوار سوق الجملة، مناشدا الممولين تقديم إقراراتهم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، منعا للتزاحم، وحفاظاً على السلامة العامة.