شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بمحيط «ميدان الرماية – شارع الأهرام» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأربعاء، تحويلات مرورية بمحيط مناطق «ميدان الرماية – شارع الأهرام – محور المنصورية»، للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن أعمال تطوير طريق الفيوم.

وحددت الإدارة على القادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى ومناطق كرداسة، يقوم بالسير يساراً باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة، واستكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطئ بمحور المنصورية، أو السير يميناً بالطريق البطئ بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يميناً، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة برفع كفاءة شارع الشمس وإزالة أية معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المروية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدى المركبات ومنعاً من حدوث أي تكدسات.