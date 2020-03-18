شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وأمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، باردا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ولطيفا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، معتدلة على الوجه البحري، ونشطة أحياناً على القاهرة الكبرى، ونشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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وتوجد شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «11– 19»، والإسكندرية «12– 17»، وقنا «12- 24»، والأقصر «12- 25»، وأسوان «13– 25».