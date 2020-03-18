شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيوط» تخصص غرف عزل بالمستشفى الجامعي للكشف على حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة التزام كافة الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى خلال عملهم بمختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأكد على المداومة على إجراء عمليات تعقيم وتطهير مستمرة بكافة مباني ومرافق المستشفيات، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنباً لنشر العدوى بأية ميكروبات أو فيروسات معدية بشكل عام وبفيروس كورونا المستجد بشكل خاص والتي تشهد البلاد تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة انتشاره وتقليل حالات الإصابة بها.

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جاء ذلك خلال جولة مفاجئة له في قسم الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى الرئيسي للاستقبال العام والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات والدكتور على عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارية والأستاذ سيد إبراهيم مدير عام الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية والأستاذ ناصر الدوينى مدير عام الأمن الجامعي وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى إصداره توجيهات خلال الجولة بتخصيص غرف عزل للكشف على الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك تجنباً لانتقال العدوى لباقي المرضى في حال وجودها، وذلك خلال إجراءات الفحوصات الطبية الأولوية التي تجرى على الحالات المشتبه في إصابتها قبل إبلاغ الجهات المختصة وتحويلها إلى مستشفى الصدر العام.

وشدد الجمال على إدارة المستشفى وأفراد الأمن الجامعي بضرورة الالتزام بالقرارات والضوابط الصادرة لمنع الكثافة العددية والتي تشمل السماح لمرافق واحد التواجد مع المريض، وتنظيم عمليات دخول وخروج المرضى على نحو تدريجي على العيادات، كما تفقد رئيس جامعة أسيوط خلال جولته أحوال المرضى المترددين على أقسام الطوارئ والاستقبال العام وذلك لاطمئنان على مستوى الخدمة المقدم للمرضى وتذليل العقبات التي قد تواجههم.