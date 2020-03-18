شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحدث زلزال كبير في مصر غدًا؟.. «البحوث الفلكية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما تردد من شائعات عن حدوث زلزال كبير غدًا الخميس، مضيفًا أن ما يتم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وقال القاضي، في بيان صحفي، الأربعاء، إن المعهد رصد انتشار بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق العياط إطسا وإهناسيا، وموضحًا أن البعض طالب من خلال مكبرات الصوت فى مساجد تلك المناطق المواطنين بالخروج من البيوت إلى الزراعات خوفاً من الزلازل.

وشدد القاضي على أن المعهد يؤكد بطلان تلك الشائعات، وأن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهاب بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، كما طالب وسائل الإعلام التحقق من أي معلومات فى هذا الخصوص من المعهد.