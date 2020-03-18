شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر العام في سيدني يشارك في حفل تكريم راعي الكنيسة الإنجيلية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني ياسر عابد في احتفالية الكنيسة الإنجيلية المصرية Presbyterian Church بضاحية "مريلاندز" بمدينة سيدني بمناسبة تقاعد القِس حمدي عوض راعي الكنيسة.

قام القنصل العام بتهنئة القِس حمدي عوض ووجه الشكر له على مدة خدمته كراعي للكنيسة الإنجيلية طوال الفترة الماضية، حيثُ أشار عابد إلى أهمية استمرار التنسيق بين الكنيسة الإنجيلية المصرية والقنصلية المصرية، مُثنيًا على الإنخراط الإيجابي لشعب الكنيسة الإنجيلية المصرية في جميع الأنشطة التي تقوم بها القنصلية، وأهمية تشجيع كافة الجهود التي تعزز من التواصل مع الوطن الأم.

وتم تقديم عرض يُبرز تاريخ الكنيسة الإنجيلية Presbyterian Church وجذور الطائفة والكنيسة الإنجيلية فى مصر، كما تناول العرض تاريخ الكنيسة الإنجيلية في ميريلاندز مُنذ نشأتها عام 1992، حيث تولى القِس حمدي عوض مهامه كراعي الكنيسة اعتبارًا من عام 1994 وحتى عام 2020. وقد حضر الاحتفال عدد من رموز الجالية الإنجيلية في سيدني ولفيف من المسئولين الأستراليين، بالإضافة إلى عدد من رموز الكنيسة القبطية والكاثوليكية.