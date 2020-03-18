شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون ومعلمون يشاركون في تعقيم مدارس الإسكندرية لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إن غرف العمليات المنتشرة بالإدارات الفرعية الثمانية على تواصل مع الغرفة المركزية على مدار الساعة فيما يتعلق بأعمال تطهير وتعقيم المدارس ومباني الدواوين العامة للإدارات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف «الديب» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن ما تشهده مدارس الإدارات التعليمية الثماني من حملات التعقيم والتطهير، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في هذا الصدد حيث تشهد مدارس المحافظة حملات تطهير وتعقيم مباني دواوين الإدارات التعليمية وجميع مدارس الإسكندرية، مؤكدًا استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بدور مديري المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير.

حملات تطهير وتعقيم مدارس الإسكندرية

حملات تطهير وتعقيم مدارس الإسكندرية

حملات تطهير وتعقيم مدارس الإسكندرية

حملات تطهير وتعقيم مدارس الإسكندرية