شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق رحلات البالون الطائر لنهاية الشهر بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى الأقصر أن سلطة الطيران المدنى قررت وقف رحلات البالون من فجر اليوم الأربعاء وحتى 31 من مارس الجارى.

وأكدت إدارة المطار أن القرار يأتى ضمت الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للعاملين فى القطاع السياحى والمنشآت السياحية وفرض الحجر الصحى عليهم على مدار ١٤ يوما ومنع السياحة الداخلية فى نفس الفترة لمواجهة فيروس كورونا.