شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يساعد كفيفا وينقله لمكتب البريد لصرف المعاش بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، لإلتماس مواطن "كفيف" مساعدته فى صرف المعاش الخاص به بمدينة نصر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.



مساعدة كفيف

ورد بلاغاً لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، من مواطن "كفيف" بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة التمس خلاله مساعدته فى صرف المعاش الخاص به من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعلى الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدته فى صرف المعاش الخاص به وإعادته لمسكنه مرة أخرى.



نقل كفيف للبريد

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وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لإلتماسه، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

كما نجحت العيون الساهرة بالقاهرة، فى إنقاذ سيدة بلا مأوى وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية فى مدينة نصر، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم وجود سيدة تفترش الرصيف وغير قادرة على الحركة وبالفحص تبين أنها بلا مأوى، على الفور تم التواصل مع إحدى دور الرعاية الإجتماعية وإيداعها بالدار التى تولت رعايتها، ووجهت السيدة الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن تعاملهم معها وإيداعها بالدار.