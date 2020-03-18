شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكرم 21 قاضيا الأكثر فصلا فى القضايا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم وزير العدل بعدد 21 من قضاة المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية، وذلك تكريماً لهم على ما أوضحته إحصائيات انجاز القضايا، وتحقيقهم أعلى نسبة فصل بأحكام قطعية منهية للخصومة، وذلك فى الأحكام الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والعمال بدرجاتها المختلفة.

وخلال اللقاء، ثمن وزير العدل هذا الجهد المتميز، مطالبا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد تحقيقا للعدالة الناجزة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المستشار عمر مروان وزير العدل، لمعدلات إنجاز القضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تتبناه وزارة العدل وتعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تؤدى الى تحقيقه، ومنها تحفيز القضاة المجيدين في أعمالهم وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تساعدهم على زيادة معدلات الفصل في الدعاوى.

تواصل وزارة العدل ومحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، تنفيذ قرار تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا"، المستجد كوفيد 19. في التقرير التالى، يلقى ”الخليج 365” الضوء على قرار تعليق العمل القضائي من حيث الأعمال القضائية التي سيستمر العمل بها والأعمال التي لن تتوقف تماشيا مع الخطة العامة للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" والحد من آثاره السلبية على المجتمع بعد أن اتخذ المستشار وزير العدل المصري قرارا بتعليق العمل القضائي على مستوى الجمهورية وفق مجموعة من الضوابط – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد حجاج العراب. 1- ومن أهم هذه الضوابط هو إلزام كافة أعضاء الجهات القضائية بالحضور لمقار عملهم يوميا بشكل عادي وطبيعي مع اتخاذ إجراءات الحماية الصحية ومواجهة انتشار العدوى على النحو المقرر من إجراءات في مثل هذه الحالات. 2- كذلك فقد انطوى القرار على توجيه للسادة أعضاء الهيئات القضائية بتأجيل نظر الجلسات المدنية والتجارية والجنائية إداريا، وتحديد جلسات تالية مناسبة يراعى فيها تطبيق منطوق القرار زمنيا "15 يوما"، وكذلك يراعى فيها خفض أعداد القضايا المنظورة يوميا للحد من التجمعات البشرية. Advertisements 3- رعاية لمصالح المتقاضين انطوى القرار على توجيه واضح بإصدار الأحكام في مواعيدها المقررة لها، مع النظر في أمر تجديد حبس المتهمين، وإصدار قرارات بإخلاء سبيلهم كلما أمكن ذلك بحسب نوع التهمة وخطورة المتهم، مع قصر حق الحضور في هذه القضايا على المتهم ومحاميه فقط دون السماح لذويهم بحضور تلك الجلسات. 4- كما انطوى القرار على توجيه واضح للسادة رؤساء الدوائر بعدم إصدار قرارات تضر بحقوق المتقاضين كالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بشطبها وذلك حماية لمصالح المتقاضين. 5- وفي هذا الإطار جاء القرار واضحا في استمرار الأعمال الإدارية على ذات وتيرة العمل مع السماح باستخراج الشهادات والصور الرسمية وإيداع الطعون في مواعيدها واتخاذ أية إجراءات يترتب على فوات مواعيدها سقوط الحق فيها. 6- إصدار الشهادات لذوى الشأن. 7- يستمر العمل بدوائر نقض الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة. 8- وأخيرا فقد سمح القرار للمستشارين سلطة تقديرية في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تحقق الصالح العام في ضوء الغاية المنشودة من هذا القرار والمتمثلة في خفض التجمعات البشرية بشكل عام، للحد من انتشار هذا الفيروس.

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