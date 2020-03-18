شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الروسية تضع طالبة مصرية و19 صينيا بالحجر الصحى لإشتباه إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطنا صينيا فى الحجر الصحى بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا. وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأصدر المكتب الصحفى للوزارة فى مقاطعة تشيليابينسك بيانا أفاد "تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة فى روسيا ويعيشون فى منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون فى مستوصف لعلاج مرض السل".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطنا من جمهورية الصين الشعبية وطالبة من مصر، موضحة أنه وفقا للإجراءات الوقائية تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي، وتم نقلهم إلى مركز سكن مؤقت.

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وأضاف البيان أن جميع المحجور عليهم يخضعون الآن لإشراف الأطباء، ولا توجد عليهم أعراض المرض.

ولفتت الوزارة فى بيانها إلى أن أكثر من 1300 شخص خضعوا لإشراف المنظمات الطبية، وحتى يوم 17 مارس، ظل 678 شخصا منهم تحت المراقبة، بالإضافة إلى ذلك فحص المختبر الإقليمى أكثر من 1400 شخص، بحثا عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت جميع النتائج سلبية.

ووفقا للهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك في المنطقة، فإنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة تشيليابينسك، حيث تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للمراقبة الطبية للقادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلدان أخرى.