شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إنشاء وتطوير 33 وحدة صحية بتكلفة 500 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية ومحافظات المنيا وأسيوط وقنا ومديريات الصحة بها وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمرحلة الأولى ، وذلك لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتجهيز عدد من الوحدات الصحية حيث أنابت الوزارة الهيئة العامة للأبنية التعلمية للتنفيذ .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه وقع نيابة عن محافظة أسيوط المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ووقع نيابة عن محافظة المنيا د.محمد محمود إبراهيم نائب المحافظ ووقع عن هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة وعن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط وبحضور مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بالوزارة .

وقال اللواء محمود شعراوي، إن وزارة التنمية المحلية تسارع الخطى لنهو تنفيذ مشروعات المرحلة الاولي بمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في 143 قرية بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة فى تنفيذ المبادرة لتنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين مستوى معيشة مواطني القرى الأكثر احتياجاً والتي تتضمن مشروعات بنية أساسية تشمل مياه شرب وصرف صحي وطرق وخدمات عامة وكهرباء ووحدات صحية وبيطرية وأبنية تعليمية بالإضافة لتدخلات علي مستوي الأسر تشمل رفع وتطوير كفاءة منازل ووصلات مياه وصرف صحى.

وأضاف شعراوى أن البرتوكولات التى تم توقيعها اليوم تتضمن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتجهيز 33 وحدة صحية فى تلك المحافظات بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحى الشامل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى لإحداث تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءة المنازل وتعزيز الاتاحة والجودة في الخدمات التعليمية والصحية ، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة .

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وقال شعراوى إن الوزارة تسير بخطى سريعة لتنفيذ مشروعات المبادرة بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية لخدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أى تحديات أو معوقات بالتنسيق مع السادة المحافظين فى المرحلة الأولى للحصول على رضا المواطنين فى تلك القرى.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون بين الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة وكافة الجهات والهيئات الأخرى وشدد شعراوى على أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية الخاصة بنهو المشروعات .

وأشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع كافة تطورات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع أولاً بأول ويتم إرسال تقارير دورية لسيادته بكافة التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروعات بما يسهم فى الإسراع فى تغيير حياة المواطنين البسطاء فى كافة القرى المستهدفة .

وتتضمن محافظة أسيوط 27 وحدة صحية هى قرى أولاد ابراهيم بمركز أسيوط والكوم الأحمر بمركز البدارى و العزايزة بمركز الغنايم و جحدم بمركز منفلوط و الهمامية بمركز البدارى وتاسا بمركز ساحل سليم والنواميس بمركز البدارى و المسعودى بمركز أبوتيج والشناينة بمركز صدفا وبصرة بمركز الفتح والمعابدة الغربية بمركز أبنوب و ديروط الشريف بمركز ديروط و الطوابيه بمركز الفتح وبنى شعران بمركز منفلوط و دكران بمركز أبوتيج وعرب الشنابلة بمركز أبنوب و عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب وعرب الكلابات بمركز الفتح وعرب مطير بمركز الفتح وعواجه بمركز ديروط و كودية مبارك بمركز ديروط ومجريس بمركز صدفا ونجع خضر بمركز ديروط ونزة قرار بمركز منفلوط و نزله باقور بمركز أبوتيج ونزلة رميح بمركز منفلوط ومسارة بمركز منفلوط .

كما تتضمن محافظ قنا 4 وحدات صحية بقرى الحاج سلام بمركز فرشوط والكوم الأحمر بمركز البدارى والعزايزة بمركز الغنايم وجحدم بمركز منفلوط، كما تتضمن محافظة المنيا وحدتين بقرى ميانة بمركز مغاغة والروضة بمركز ملوى .