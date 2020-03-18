شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى للسياح البريطانيين: السلطات المصرية طمأنتنا بإعادتكم للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز، رسالة لكل البريطانين فى مصر بشأن رحلات الطيران، حيث أكد أن السلطات المصرية طمأنته بأن السائحين يمكنهم العودة إلى بريطانيا حتي بعد يوم الخميس المقرر به إيقاف رحلات الطيران.

وكتب آدامز عبر حسابه بموقع "تويتر":" إلى البريطانيين في مصر في انتظار أخبار الرحلات الجوية.. ندرك تمامًا مدى وضعكم.. نعمل من أجل توضيح الأمر من شركات الطيران والمسئولين.. طمأنتنا السلطات المصرية بأن يمكنهم إعادة السياح إلى الوطن بالفعل حتى بعد الخميس.. المزيد من الأخبار ما نحصل عليه."



السفير البريطاني

وكان أعلن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من بعد غدا الخميس، على أن يستمر الأمر حتى يوم 31 مارس الجارى، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت سلطة الطيران المدنى المصرية، خطاب أمس الثلاثاء، إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بجمهورية مصر العربية، أكدت فيه على توقف حركة الطيران غدا الخميس، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.

وأستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، يصرح لطائرات بالهبوط لهم فى المطارات المصرية وهى:-

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أولا: يصرح لشركات الطيران التى تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

ثانيا: يصرح برحلات الهبوط الفنى للتزويد بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب.

ثالثا: يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية.

رابعا: يصرح برحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

خامسا: يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.