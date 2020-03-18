شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مبانى جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت القوات المسلحة مهامها فى معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية، وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائى لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

Advertisements

وقدم رئيس جامعة القاهرة الشكر والعرفان للقوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى كافة المحن والأزمات باعتبارها جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى ، مؤكداً أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد من أسس ومقومات المحافظة على الأمن القومى المصرى بمجابهة كافة التحديات والتهديدات، مشيداً بالأسلوب الراقى للأطقم الفنية ، فضلاً عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التى تم استخدامها خلال عمليات التطهير الوقائى بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة المترددين على الجامعة .

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الفعال التى تقوم به القوات المسلحة تجاه كافة الأزمات والمخاطر التى تهدد شعب مصر العظيم .