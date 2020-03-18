شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: استمرار صلاة الجمعة بضوابط واحتياطات مشددة بالمساجد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا مغلقا بمجلس وكلاء الأوقاف من قيادات الديوان العام، منذ قليل، وذلك للتأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة عدوى كورونا، ونبه على وكلائه باستمرار انعقاد صلاة الجمعة، وأدائها بوقت مخفف بقدر الإمكان وتقليل مدد المكوث بالمسجد، وتحقيق الجماعة بأقل وقت ممكن مع توجيه الناس لصلاة السنة بالبيت.

ورفض الوزير، تكوين تجمعات أو زحام بالمسجد، مطالبا بتقليل العدد والصلاة بالساحات حول المساجد، لافتا إلى أننا أمام رخصة شرعية تجيز لكبار السن والمرضى بأن يعفو من الذهاب للمسجد فى صلوات الجماعة حتى يخفف الله عنهم، مشددا على نظافة المساجد وإرسال صور لحملات النظافة إلى غرفة العمليات لعرض تقرير يومى عليه وإشعار مجلس الوزراء بالتفاصيل.