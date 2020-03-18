فيديو .. ما طرق انتشار فيروس كورونا.. وكيف يمكن مواجهته؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى سلسلة حلقات كل ما يهم المواطنين من معلومات حول فيروس كورونا، فى الحلقة الأولى قدم الفيديو تعريفات مبسطة عن الفيروس وسبب ظهوره.
وفى الحلقة الثانية بالفيديو التالى، يقدم الخليج 365 أهم المعلومات عن طرق انتشار الفيروس، وطريقة انتقاله من شخص لآخر، والوسائل التي ينتقل من خلالها بين الأشخاص.
ويقدم الفيديو توعية مبسطة فى طريقة التعامل مع الفيروس للحد من انتشاره، وتقليل فرص الإصابة به، خاصة فى المنزل وفى أماكن العمل والأماكن العامة.
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