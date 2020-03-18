شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللاجئون والأجانب بمصر يتلقون رعاية صحية وفق اللوائح الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية أن مصر قادرة على السيطرة الكاملة على المرض وهناك اجراءات قوية اتخذتها البلاد لمنع انتشار المرض مؤكدة أن الأدوية أو اللقاحات التى ستتوفر للعلاج من المبكر الحديث عنها حاليا لانها جميعها دراسات غير نهائية.

وأضاف الدكتور جان جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمكتب القاهرة والذى يبث عبر الانترنت أن اللاجئين فى مصر والأجانب بشكل عام يعاملون معاملة طيبة ويتم علاجهم من فيروس كورونا وفق اللوائح الصحية الدولية ولا يوجد أى تفرقة بينهم وبين المصريين.

وأضاف الدكتور أمجد الخولي مستشار منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن الفيروس لم يتحور بعد والفيروسات التاجية التى ينتمى لها فيروس كورونا بطيئة التحور وتابع: بشان فترة الممانعة والحصانة التى يحصل عليها مصاب كورونا لم تحدد حتى الان والدراسات لاتزال مستمرة.

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أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألفا و515 إصابة بفيروس كورونا فى 150 دولة حول العالم بينهم 6 آلاف و606 حالات وفاة.

وكان وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفى الذى يبث الآن عبر الإنترنت من مقر مكتب المنظمة بالقاهرة يجب على جميع الدول التعاون وتطبيق معايير مكافحة العدوى، مضيفا أهمية ترصد المرض وتجهيز المستشفيات وتقديم العلاج السريع للحالات.

وأضاف أهمية تبادل المعلومات مع الدول فيما يتم الكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأشار إلى أهمية العزل والعلاج والكشف المبكر عن الحالات مع البعد عن المصابين أو من ظهرت عليهم أعراض.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيراً إلى تزايد الحالات في الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين